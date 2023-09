TÉMOIGNAGES. "C'est effrayant" : après le séisme, l'inquiétude des Marocains installés en France

Les Marocains installées France sont sous le choc après le séisme qui a touché la région de Marrakech. Ils sont plus de1,5 million, la deuxième plus grosse diaspora installée en France après les Algériens. Parmi eux, de nombreux étudiants comme à la Cité universitaire de Paris et à la maison du Maroc.

Il est un peu plus de 23 heures vendredi soir, cette étudiante en médecine discute en visio avec sa sœur. "Tout d'un coup, elle me dit qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, explique l'étudiante. Et dans la panique, elle est descendue. J'étais toujours en appel vidéo et je lui ai demandé ce qui se passait et j'entendais les cris. Elle s'est retrouvée dans la rue avec les gens. Elle m'a expliqué ensuite qu'il y a eu un séisme et que tout le monde est sorti. J'ai eu très peur parce qu'on est loin et eux sont là-bas. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. J'avais la crainte qu'il leur arrive quelque chose de mal."

>> Suivez dans notre direct l'évolution de la situation au Maroc

Un séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre vers 23 heures. L'épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Un nouveau décompte recense plus de 1 000 morts et plus de 1 200 blessés. La ville touristique de Marrakech, dont la médina est classée au patrimoine mondial de l'Unesco, a été touchée.

À la Cité universitaire de Paris, l'information s'est très vite propagée. Tous les étudiants ont tenté de joindre leur famille pour prendre des nouvelles.

"C'est effrayant. Ça fait mal au cœur parce que d'ici la fin de la journée, on ne sait pas combien de morts on aura. C'est vraiment triste." Iba, étudiante marocaine à Paris à franceinfo

Inquiétude et mobilisation

Fort heureusement pour ces étudiantes, leur familles sont saines et sauves même celles qui habitent au plus près de l'épicentre comme la famille de Rym : "Ils ont vraiment ressenti le tremblement de terre parce que ce n'était pas loin de l'épicentre, dans les campagnes vers la montagne au sud de Marrakech. Les membres de ma famille qui vivent à Marrakech, ils l'ont vraiment beaucoup plus ressentie Rabat ou à Casablanca."

Elle est en permanence sur les réseaux sociaux a regardé les dernières nouvelles. Maintenant, l'objectif pour ces Marocains installés en France est de partager les bonnes informations et aider (autant qu'ils le peuvent) leurs concitoyens. "On relaye l'information parce que le ministère de l'Intérieur a fait un appel pour le don du sang au Maroc, raconte Rym. Donc déjà, si on peut partager l'information pour qu'il y ait plus de monde qui puisse donner du sang pour sauver les personnes blessées."

"À notre échelle, la maison du Maroc a ouvert une cagnotte pour aider les familles. On peut aussi partager l'information pour que plus de personnes puissent donner pour aider. Ça serait bien." Rym, Marocaine installée en France à franceinfo

Une cagnotte en ligne a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers d'euros pour financer les kits d'aide d'urgence aux victimes du séisme.