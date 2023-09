TÉMOIGNAGE. "Le mur près d'elle commençait à tomber, j'ai couru..." : à Moulay Brahim, proche de l'épicentre du séisme, un habitant raconte l'horreur du tremblement de terre

La province d'Al-Haouz, dont fait partie le village de Moulay Brahim, a été très touchée par le séisme de magnitude 7 qui a touché la région dans la soirée de vendredi.

Brahim habite le village de Moulay Brahim situé dans le Haut-Atlas au sud de Marrakech, et tout près de l'épicentre du séisme de magnitude 7 qui a touché le Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre. Selon un nouveau décompte des autorités, plus d'un millier de personnes ont péri.

Plus de la moitié des morts ont été recensées dans la province d'Al-Haouz dont fait partie le village de Moulay Ibrahim, qui déplore une dizaine de victimes mais craint un bilan plus lourd. Brahim a été traumatisé par ce qu'il a vécu la nuit dernière. "Je suis rentré à la maison, on a dîné en famille, raconte-t-il. J'allais me mettre au lit quand j'ai senti le séisme. On a tout de suite voulu sortir. Ma maison n'est pas très solide."

"Ma petite cousine était endormie et j'ai vu le mur près d'elle qui commençait à tomber. J'ai pris ma nièce et j'ai couru vers la porte. Mon oncle et ma tante tiraient de toutes leurs forces pour ouvrir la porte. Elle était bloquée. On a tiré, tiré pour sortir." Brahim, habitant de Moulay Brahim à franceinfo

"Une fois dehors, c'était un nuage de poussière, poursuit Brahim. Les gens étaient dehors, l'eau et l'électricité étaient coupées. On était dans le noir à la lumière de nos téléphones." Brahim a vu son petit voisin tenter de sortir le corps de sa mère : "Une poutre lui est tombée dessus devant moi. Seuls ses pieds dépassaient par la porte. Ses frères sont devenus fous. Ils ont creusé frénétiquement mais n'ont réussi à sortir que son cadavre et celui de leur mère."

Outre Marrakech et ses alentours, la violente secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira.