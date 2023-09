Séisme au Maroc : un programme de relogement mis en place en urgence

Plus de 50 000 bâtiments ont été endommagés après le puissant séisme qui a endeuillé le royaume la semaine dernière.

Temps de lecture : 1 min

Des aides temporaires et des structures pour affronter le "froid" et les "intempéries". Le cabinet royal marocain a publié, jeudi 14 septembre, un communiqué détaillant les décisions prises en urgence par le roi Mohammed VI, après le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre. Environ 50 000 bâtiments ont été endommagés par les secousses qui ont fait près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés, selon le dernier bilan officiel.

Le nombre définitif de personnes rendues sans-abris par le séisme n'est pas connu. Mais les résidents marocains concernés seront relogés provisoirement "dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries" assure le cabinet royal. "Des sites d'accueil" seront également "aménagés avec toutes les commodités nécessaires" pour les accueillir.

Ce premier volet du programme de relogement fait aussi mention d'une "aide d'urgence" équivalente à 2 750 euros versée "aux ménages concernés". D'après le cabinet royal, près de 12 800 euros vont être alloués aux "logements totalement effondrés" et pour la réhabilitation d'habitations partiellement affectées, environ 7 300 euros seront attribués.