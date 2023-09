Séisme au Maroc : reconstruire après le tremblement de terre

Durée de la vidéo : 2 min

Une semaine après le séisme au Maroc, le dernier bilan fait état de plus de 3 000 morts. Les autorités marocaines ont engagé un vaste plan de relogement. Le point avec Madjid Khiat, samedi 16 septembre.

“Les opérations humanitaires et de secours se poursuivent dans la région la plus touchée par le séisme, même s’il reste peu de chances de retrouver des survivants. Il y a eu quelques secousses ces derniers jours. Il y a eu une solidarité massive des Marocains et elle continue. Des particuliers continuent d’amener des denrées alimentaires, des couvertures ou des médicaments aux personnes sinistrés”, avance Madjid Khiat, samedi 16 septembre.

50 000 habitations touchées

L'un des enjeux majeurs du pays est la reconstruction. "Reconstruction et logements. Les autorités ont communiqué là-dessus avec un plan massif de plus de 500 millions euros d’aides qui vont être octroyés aux particuliers. (…) Plus de 50 000 habitations ont été partiellement ou totalement détruites. Il va falloir reconstruire, et cela va prendre du temps”, conclut le journaliste.