Séisme au Maroc : la solidarité internationale s’organise

Le 12/13 info reçoit sur le plateau Karin Rudnicki, de l’association marocaine Fiers et forts. Elle explique à qui donner de l’argent pour que l’aide soit efficace.

“Je représente une communauté, un réseau féminin culturel. On intervient et on met notre communauté au service de causes très régulièrement. On a choisi de soutenir l’association Fiers et forts, dont une antenne française existe déjà. Ils sont présents dans un village, qui est à 40 kilomètres de l’épicentre et gère déjà une centaine d’enfants”, précise Karin Rudnicki, bénévole à Fiers et Forts.

Envoyer de l’argent

“Il faut aller sur le site ou me contacter moi”, poursuit-elle pour savoir comment donner des dons. “Ce sont des dons numéraires. Il faut amener de l’argent à cette association qui est déjà sur place et qui gère très bien la situation”, conclut-elle.