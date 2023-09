Séisme au Maroc : ils ont vécu une nuit de cauchemar

Plusieurs témoignages relatent cette nuit de panique, cette angoisse, après le tremblement de terre qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Des dizaines de milliers de Marocains vont dormir dehors.

Beaucoup filment quand les mots ne suffisent pas pour décrire et raconter la violence du séisme. Ces images sont les premiers récits, les premiers témoignages qui nous sont parvenus de cette nuit d’horreur. D’abord la sidération et l’incompréhension face à l’ampleur des dégâts. "J’ai été surpris. Ma maison est complètement détruite. Mais dieux merci, on est toujours en vie", raconte un homme. Au lendemain de la catastrophe, les sinistrés comprennent peu à peu, ils réalisent, et trouvent les mots.

Un ressenti différent

"Nous étions installés chez nous quand nous avons ressenti la secousse. Nous avons entendu des pierres tomber et des gens crier, nous pensions que c’était l’apocalypse", explique un jeune homme. Chacun a ressenti les secousses différemment. Quelques secondes pour certains, pour d’autres, le tremblement de terre semble interminable. Parfois, la difficulté à se déplacer ne vient pas du séisme lui-même, mais du choc, tant la peur est grande. En plus de ces nombreuses victimes, le Maroc compte parmi ses blessés de nombreux sinistrés, marqués par des plaies invisibles.