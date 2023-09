"On a besoin de dons, de couvertures, de tentes, de denrées alimentaires" appelle Jamel Debbouze depuis le Maroc

L'acteur franco-marocain est présent à Marrakech, trois jours après le séisme qui a touché le pays. Il est intervenu dans l'émission spéciale "Solidarité Maroc" sur France 2.

"Toutes mes pensées vont vers ces villages qu'on ne peut pas atteindre", réagit Jamel Debbouze sur France 2, lundi 11 septembre. L'humoriste franco-marocain est intervenu dans l'émission spéciale "Solidarité Maroc", trois jours après le séisme. Les derniers chiffres, communiqués par le ministère de l'Intérieur marocain, font état de 2 862 morts et près de 2 562 blessés. Le bilan pourrait encore s'alourdir, notamment dans la zone montagneuse du haut-Altas, près de l'épicentre de la secousse, où les nombreux éboulements compliquent l'arrivée des secours.

"C'est dans ces villages qu'il y a le plus de besoins", a déclaré Jamel Debbouze en appelant aux dons, financiers mais aussi en tentes, couvertures et denrées alimentaires. Le Maroc va selon faire face à un processus "très long, très onéreux et très pénible" avant de se reconstruire, selon l'humoriste dont la famille et une partie vivent sur place.