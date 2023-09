Séisme au Maroc : au moins 820 morts et de nombreux disparus

Vendredi 8 septembre, un séisme d’une magnitude 7 a été enregistré au Maroc. Le bilan humain est important, au moins 820 personnes auraient perdu la vie. Sur place, les habitants sont consternés.

Il est 23h au Maroc, vendredi 8 septembre, lorsqu’un séisme d’une rare intensité provoque la panique. Sur des images de vidéosurveillance, on voit une partie d’un bâtiment s’écrouler. À Marrakech et dans sa région, habitations et monuments se sont effondrés, comme un minaret sur la très touristique place Jemaa el Fna. Les habitants sont sous le choc. "On a été surpris par cette vibration intense. Tout dans la maison tremblait. Ma mère m’a dit que c’était un tremblement de terre", témoigne une jeune femme. Un homme avoue avoir eu "très peur".



Un puissant séisme

Le séisme est de magnitude 7. L’épicentre se situe dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Il s’est ressenti dans de nombreuses villes du pays, comme à Casablanca. "Moi, j’étais dans ma chambre. Le béton a craqué. Ça a fait un grand bruit. J’ai des fissures dans ma villa qui est aux normes sismique", décrit un Français qui vit sur place. Samedi matin, les Marocains constatent les dégâts. Plusieurs d’entre eux ont perdu leur maison. Les premières recherches ont commencé et le bilan pourrait s’alourdir. Selon les médias locaux, ce séisme serait le plus puissant jamais connu par le royaume à ce jour.