Maroc : les secours progressent pour sauver Rayan, un petit garçon tombé au fond d’un puits

La course contre la montre se poursuit, à Ighrane, au Maroc. Rayan, un petit garçon, est bloqué dans un puits depuis cinq jours. Ce dernier est tombé dedans en jouant à proximité. Les secours et médecins échangent constamment devant le tunnel qui conduit jusqu’à lui, samedi 5 février. "Nous espérons l'atteindre sans problème. L’opération est menée avec prudence. À l’intérieur, il y a onze ouvriers, des techniciens. Il n’est pas possible de creuser vite et fort à cause des fissures dans le sol", a expliqué Abdelhadi Thamrani, membre du comité de suivi de l’opération de sauvetage.

De l’oxygène et de l’eau

Rayan est à 32 mètres de profondeur, dans un trou de 45 centimètres de large. Les secours ont déblayé à l’horizontal pour atteindre l’enfant, des tonnes de gravats ont été évacuées, de jour comme de nuit. Un tube a été encastré pour éviter tous les risques liés à un éboulement. Les tentatives pour évacuer le petit garçon par le haut du puits ont échoué. Le passage est très étroit, mais les secours ont pu faire parvenir à Rayan de l’’oxygène et de l’eau. Une caméra a permis d’entrevoir l’enfant, blessé, mais bien vivant. Aux dernières nouvelles, les secours étaient à moins de 80 centimètres.