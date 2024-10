Maroc : le lac Yasmina réapparait après les fortes pluies

Alors qu’il avait disparu à cause de la sécheresse, le lac Yasmina, situé dans le désert marocain, est ressorti de terre après les pluies diluviennes du mois de septembre. Un cadeau du ciel pour les habitants et la région qui vit principalement du tourisme.

Ce n'est pas une oasis, mais un lac. Nous sommes en plein désert, dans le Sud-Est marocain, à 600 km de Rabat. Il y a encore quelques semaines, le panorama aurait été bien différent. L'absence de précipitations avait tout asséché. "Le lac Yasmina a une histoire très ancienne. Il s’est enfin reformé grâce à l’arrivée des pluies", explique le guide Youssef Aït Chiga. En septembre dernier, des pluies diluviennes se sont abattues sur le Maroc, avec des crues catastrophiques et meurtrières dans certaines régions, un phénomène climatique très inhabituel, après une année qui avait battu des records de sécheresse.

Le lac Yasmina en sursis ?

La région est pauvre, son économie dépend donc du tourisme, qui a pu reprendre. "Cette affluence est un vrai atout pour nous. Quand la demande est importante, on peut installer davantage de campements autour du lac", souligne un habitant. Le désert et son lac sont désormais une visite incontournable pour de nombreux touristes. Mais si le lac Yasmina est désormais visible, il pourrait disparaître à nouveau très rapidement, car le changement climatique au Maroc est bien réel, avec des événements météorologiques de plus en plus longs et intenses.

