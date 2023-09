Maroc : au moins 296 morts après un séisme de magnitude 7 dans la région de Marrakech

L'épicentre de la secousse se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech.

Au moins 296 personnes ont trouvé la mort après qu'un séisme de magnitude 7 a touché l'ouest du Maroc, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur. Ces victimes ont été découvertes "dans les provinces et communes d'Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant", a ajouté le ministère. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) a précisé que l'épicentre de la secousse se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Quelque 153 personnes ont par ailleurs été blessées et hospitalisées, selon les autorités.

Selon des images diffusées par des médias et sur les réseaux sociaux, le séisme, survenu peu après 23 heures, a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs villes. Une partie d'un minaret s'est ainsi effondrée sur la place Jemaa el-Fna, au cœur de Marrakech. Une correspondante de l'AFP a vu des centaines de personnes affluer sur cette place emblématique pour y passer la nuit, de crainte de répliques. Certains étaient munis de couvertures, d'autres dormaient à même le sol.

L'ambassade de France ouvre une cellule de crise

La même scène s'est reproduite dans plusieurs autres villes touchées par le séisme, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira. L'ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet du G20 réuni à partir de samedi à New Delhi, a adressé ses condoléances aux proches des victimes du tremblement de terre. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), il s'est dit "extrêmement peiné par les pertes de vies". Le chancelier allemand Olaf Scholz a également réagi, déplorant des "nouvelles terribles en provenance du Maroc" après ce tremblement de terre "dévastateur".

Selon les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. En 2004, un tremblement de terre de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d'importants dégâts matériels.