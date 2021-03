Covid-19 : le Maroc suspend ses liaisons aériennes avec la France et l'Espagne

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols en provenance et à destination de la France et de l'Espagne à partir du 30 mars à minuit. Les vols seront ainsi suspendus jusqu'à nouvel ordre, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile, relevant du ministère du Tourisme, dans un communiqué. Les vols spéciaux de passagers en provenance de ces deux destinations, seront soumis à des contrôles renforcés, "conformément au protocole sanitaire défini par les autorités marocaines compétentes". "Sont également concernés les passagers voyageant de ces deux pays à travers un autre pays", précise l'Office national des aéroports.

Dans le cadre des mesures préventives prises par le Maroc contre la propagation de la pandémie de la Covid19, les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l'Espagne seront suspendus à partir de demain 30 mars 2021 à 23h59, et ce jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/fBB7ld5006 — Maroc Diplomatie (@MarocDiplomatie) March 29, 2021

La France et l'Espagne rejoignent une liste de 37 autres pays avec lesquels le Maroc a suspendu les vols aériens à cause des nouveaux variants du Covid-19.

A titre exceptionnel, le 30 mars 2021, les passagers en provenance de France et d’Espagne et à destination du Maroc peuvent voyager sans test PCR. Ils seront réalisés à leur arrivée par le Ministère de la Santé. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 29, 2021

Couvre-feu

Selon les derniers chiffres officiels, le Maroc a enregistré 494 659 cas depuis le début de la pandémie et 8 798 décès. Plus de trois millions de Marocains ont reçu la deuxième dose de vaccin. Le royaume a choisi, très tôt, de se lancer dans une vaccination massive. Le gouvernement marocain a décidé de prolonger, à partir de mardi 30 mars à 21 heures et pour deux semaines supplémentaires, le couvre-feu et autres restrictions sanitaires, dont l'interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés.

La crise sanitaire a eu un impact désastreux sur l'économie du pays et le taux de chômage a bondi à 11,9% en 2020, contre 9,2% l'année précédente, en raison de la crise sanitaire aggravée par plusieurs saisons de sécheresse.