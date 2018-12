Ce que l'on sait du meurtre d'une Danoise et d'une Norvégienne dans le sud du Maroc

Les corps des deux jeunes femmes ont été retrouvés lundi à deux heures du village d'Imlil, dans la région montagneuse du Haut-Atlas. L'un d'entre elles a été décapitée. Les autorités ont arrêté quatre suspects qui ont des liens avec des islamistes radicaux.

L'enquête sur le meurtre de deux jeunes femmes – une Danoise et une Norvégienne – au Maroc progresse et s'oriente vers la piste terroriste. Trois suspects ont été arrêtés à Marrakech, jeudi 20 décembre, a annoncé la police marocaine.

Depuis Copenhague (Danemark), le Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen, a dénoncé "un crime bestial". La Première ministre norvégienne, Erna Solberg, a de son côté condamné jeudi une "attaque brutale et dénuée de sens sur des innocents" dans un communiqué de presse. Voici ce que l'on sait, à ce stade, de ce crime qui a eu lieu dans une région montagneuse du sud du Maroc.

Les corps des deux victimes ont été découverts en pleine montagne

Les victimes, Louisa Vesterager Jespersen, une Danoise de 24 ans, et l'une de ses amies, Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, étaient parties pour un mois de vacances au Maroc. Elles étaient arrivées ensemble le 9 décembre, selon la BBC (lien en anglais). Selon la mère de Maren Ueland, interrogée par la chaîne de télévision NRK, les deux femmes étudiaient ensemble à l'université de Bø, dans le sud de la Norvège.

Leurs corps ont été découverts lundi sur un site isolé d'une région du Haut-Atlas, à environ deux heures de marche du village d'Imlil. L'endroit est réputé pour ses sentiers de randonnée, et les deux amies y avaient planté la tente pour la nuit.

D'après un hôtelier joint par l'AFP, un corps a été retrouvé "à l'intérieur d'une tente, l'autre à l'extérieur". Ils portaient des "traces de violence à l'arme blanche" sur le cou, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué lundi. L'une des deux jeunes femmes a été décapitée, selon les autorités.

Quatre hommes ont été arrêtés

Quatre hommes ont été arrêtés à Marrakech depuis les débuts de l'enquête. Un premier suspect a été interpellé dès lundi dans un quartier populaire de la ville. Il appartient à "un groupe extrémiste", selon un communiqué du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), une unité de police d'élite chargée de l'enquête de terrain. Il a été placé en garde à vue.

Trois autres hommes ont été arrêtés jeudi matin, à la suite du lancement d'un avis de recherche les concernant. Ces derniers sont originaires de Marrakech, selon l'avis de recherche.

La piste terroriste est sérieusement envisagée

L'enquête en cours s'emploie à "vérifier le mobile terroriste qui est soutenu par des preuves et par les données de l'enquête", a indiqué dans un communiqué le BCIJ. "La piste radicale islamiste n'est pas écartée, du fait [des quatre hommes] qui ont des liens avec le milieu islamiste radical", a déclaré une source proche du dossier à l'AFP mercredi. L'un de suspects interpellés jeudi a des antécédents judiciaires "liés à des actes terroristes", d'après les informations obtenues par l'AFP.

Les enquêteurs marocains travaillent également sur une "vidéo relayée sur les réseaux sociaux, présentée comme montrant le meurtre d'une des deux touristes", selon un communiqué du procureur de Rabat publié mercredi. Dans cette séquence d'une extrême violence, l'un des meurtriers prononce plusieurs fois les mots "ennemis d'Allah" et parle d'une "revanche pour nos frères à Hajine", une localité de l'est de la Syrie où se sont déroulés récemment des combats entre des forces kurdes et des combattants de l'Etat islamique.