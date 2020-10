VIDEO. "Maman !" : les premières images de Sophie Pétronin après sa libération, et l'émotion de son fils

Sébastien Chadaud a laissé exploser sa joie en retrouvant sa mère sur le tarmac de l'aéroport de Bamako.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Une émotion débordante. A son arrivée à l'aéroport de Bamako, au Mali, jeudi 8 octobre, Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde, a été accueillie par les bras de son fils, Sébastien Chadaud. Ce dernier a hurlé "maman" à plusieurs reprises avant de fondre en larmes en prenant sa mère dans les bras.

Soumaïla Cissé et Sophie Pretronin sont arrivés à Senou pic.twitter.com/XSwzKQEDns — TRAORÉ (@harouna__) October 8, 2020

La scène est à la hauteur du soulagement provoqué par l'annonce de la libération de l'humanitaire, après une longue captivité aux mains d'insurgés islamistes. La Française de 75 ans et l'opposant malien Soumaïla Cissé, arrivés à bord d'un avion de transport de l'armée malienne, ont été accueillis par des scènes de liesse sur le tarmac de l'aéroport de Bamako.

Premiers instants entre Sophie #Pétronin et son fils au pied de l’avion qui vient de ramener l’ex-otage sur le tarmac de Bamako au Mali après près de 4 ans de captivité. pic.twitter.com/KLyH39mwfB — Anne-Claire Poignard (@anneclairep) October 8, 2020

La présidence malienne a indiqué sans plus de précision que ces libérations avaient été rendues possibles grâce aux efforts des services de sécurité maliens et à des partenaires internationaux. Les autorités maliennes et françaises n'ont jamais confirmé, ni démenti que des négociations étaient en cours. Sophie Pétronin était captive depuis décembre 2016 au Sahel.