Sophie Pétronin est toujours en vie, révèle le fils de l'otage française enlevée au Mali

Sébastien Chadaud-Pétronin a pu voir des images de sa mère datant d'août 2019. L'otage enlevée en 2016 apparaît "en bonne santé mentale mais en mauvaise santé physique".

Sophie Pétronin est toujours en vie, a indiqué son fils à franceinfo, mardi 31 mars 2020. La famille révèle avoir obtenu, par le Quai d'Orsay, une preuve de vie de l'otage française, enlevée au Mali le 24 décembre 2016. Sébastien Chadaud-Pétronin raconte avoir été convoqué au ministère des Affaires étrangères la semaine dernière.

Il a pu voir des images de sa mère. "En août 2019, Sophie était bien en vie, elle était alitée, en bonne santé mentale mais en mauvaise santé physique. Des médicaments lui sont disponibles, elle semble bien traitée. Ensuite, le Quai d'Orsay parle d'une preuve de vie début mars, mais pas de détail à ce sujet, c'est un peu maigre mais c'est mieux que rien."

On se réjouit de savoir qu'elle est en vie, même si ça nous rend encore très triste.Sébastien Chadaud-Pétroninà franceinfo

Cette nouvelle redonne un peu d'espoir aux proches de Sophie Pétronin, âgée de 74 ans, dont on n'avait plus aucune nouvelle depuis novembre 2018. "C'est difficile (...) On a l'impression qu'il n'y a pas de perspective de sortir Sophie Pétronin de son enfer. Avec tous les proches, on continue à chercher comment on pourrait l'aider."

Par l'intermédiaire de franceinfo, Sébastien Chadaud-Pétronin adresse ce message qui parviendra peut-être à sa mère : "Ma petite maman évidemment qu'on ne t'oublie pas et on continue à espérer que tu sortiras de là".