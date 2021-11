Retour de Sophie Pétronin au Mali : "Je suis chez moi", se défend l’ex-otage

Quelques heures seulement après son arrivée sur le sol français, le 8 octobre 2020, Sophie Pétronin n’avait pas caché son rêve de revenir un jour au Mali, où elle a pourtant passé quatre ans en captivité. Cinq mois après sa libération, en mars 2021, elle a finalement convaincu son fils, Sébastien, de la ramener dans le pays. Pour y revenir, elle s’est lancée dans un long périple, commencé en toute discrétion à Genève, en Suisse, où elle a pris l’avion pour le Sénégal sans aucun visa. Arrivée à Dakar, elle a parcouru 1 300 kilomètres en bus et en moto-taxi jusqu’à la capitale malienne.

De retour pour retrouver sa fille adoptive

Le gouvernement a déploré ce retour, dénonçant une forme d’irresponsabilité. "Pourquoi irresponsable ? Je suis chez moi, ici. Je me porte bien et je suis heureuse d’être là. Je n’embête personne et personne ne m’embête", a répondu Sophie Pétronin. La Française a vécu 25 ans Mali, son pays de cœur, adoptant même une petite fille, Zeinabou. Cette dernière a aujourd’hui 19 ans, et c’est pour vivre à ses côtés que l’ex-otage est revenue au Mali. Mère et fille vivaient ensemble secrètement depuis huit mois, jusqu’à la diffusion d’un avis de recherche par la gendarmerie malienne il y a cinq jours, sans en détailler les raisons.