Olivier Dubois : la famille se mobilise pour permettre sa libération

Alors que le journaliste Olivier Dubois est otage au Mali depuis désormais 500 jours, ce dimanche 21 août, son beau-frère, Benjamin Fouquoire, regrette qu'"on ne dispose d'aucune information supplémentaire depuis le 13 mars et cette vidéo qui est apparue sur les réseaux sociaux". Lui et sa famille ont ainsi lancé des pétitions et une opération d'envoi de cartes postales à Emmanuel Macron jusqu'au 8 septembre pour le "sensibiliser" au sujet. Ils regrettent de n'avoir jamais pu le rencontrer.

Des inquiétudes sur son état de santé

La vidéo d'Olivier Dubois diffusée en mars dernier n'a pas particulièrement rassuré la famille. "Nous, contrairement à d'autres personnes, on le trouve fatigué, certainement épuisé parce qu'il se demande ce qu'il se passe pour lui. Je vous laisse imaginer la captivité. Il ne faut pas oublier que ceux qui le détiennent sont affiliés à Al-Qaida", rappelle-t-il, ajoutant qu'il existe un doute sur le fait qu'il soit encore en vie.