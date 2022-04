Olivier Dubois captif depuis un an : sa sœur Canèle Bernard appelle le gouvernement "à faire tout ce qui est en son pouvoir" pour le libérer

"L’heure est grave, nous fêtons un bien triste anniversaire", a déploré vendredi 8 avril sur franceinfo Canèle Bernard, la sœur d’Olivier Dubois, journaliste capturé il y a un an - jour pour jour - par un groupe jihadiste au Mali. Elle a souhaité "tirer la sonnette d’alarme" face à "cette captivité qui s’installe" et le manque de communication de la part du gouvernement.

"Nous n’avons aucune information, lorsque nous posons des questions, le gouvernement nous réaffirme son engagement total pour faire libérer Olivier Dubois, mais aucune information ne nous est distillée", a-t-elle fait savoir, alors que le Quai d’Orsay a rappelé, jeudi, que la "discrétion" était la "condition essentielle", en matière d’enlèvement à caractère terroriste.

"Nous avons l’impression qu’il est peut-être un otage oublié", a regretté Canèle Bernard. Pour enrayer ce sentiment et faire connaître la situation de son frère, elle et ses proches ont lancé une pétition sur Change.org qui a recueilli plus de 82 984 signatures, à ce jour. Canèle Bernard a ainsi invité "tout le monde, tous ceux qui souhaitent le retour d’Olivier Dubois, qui s’intéresse à sa situation, à signer la pétition" pour "être acteur à notre niveau de la libération d’Olivier Dubois".

"Maintenant, nous demandons au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir libérer Olivier le plus rapidement possible", a-t-elle lancé. Même si la vidéo, diffusée le mois dernier sur les réseaux sociaux, montrant un homme qui semble être le journaliste français, a donné espoir à sa famille, Canèle Bernard attend désormais qu’il soit libéré et "revenu physiquement devant nous" pour être rassurée. "Nous sommes partagés tous les jours, au quotidien, entre angoisse et espoir", a-t-elle résumé.