Libération de Sophie Pétronin : "Vivre des moments comme cela dans une vie, c'est absolument incroyable" réagit l'ancien otage au Mali Pierre Camatte

À l'occasion de la libération de Sophie Pétronin, l'ancien otage au Mali Pierre Camatte, se souvient de sa propre libération, "gravée à jamais" dans sa mémoire.

"Vivre des moments comme cela dans une vie, c'est quelque chose qui est absolument incroyable", réagit ce jeudi 8 octobre sur franceinfo Pierre Camatte, otage au Mali de novembre 2009 à février 2010, après l'annonce par la confirmation par l'Elysée de la libération de l'otage française Sophie Pétronin, après 4 ans de captivité au Sahel.

L'ancien otage "imagine l'émotion du fils de Sophie Pétronin, d'autant plus que la détention a été très très longue". Pierre Camatte se réjouit et se dit "très heureux pour sa famille et ses proches parce que c'est quelque chose d'extraordinaire".

Des moment qui "marquent à jamais"

Pierre Camatte assure que "ces moments-là, ils sont toujours gravés, ils sont toujours devant mes yeux, et j'y pense encore très très souvent". "C'est quelque chose qui nous marque à jamais", se souvient Pierre Camatte, qui rappelle qu'il avait lui "simplement été informé quelques instants" avant sa libération. "C'était dans l'heure qui précédait où on m'a dit 'Tu vas partir', raconte l'ancien otage, et il y avait un rassemblement qui s'était fait également autour des groupes, qui me détenaient. Il y a beaucoup de monde qui est arrivé, il y avait une joie qui était certainement liée à la libération des quatre prisonniers, qui étaient l'échange qui était fait avec moi".