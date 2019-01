Journalistes de RFI tués au Mali en 2013 : François Hollande entendu comme témoin

François Hollande a été entendu au sujet d'informations sur ce meurtre qu'il a données en "off" à des proches de la journaliste de RFI Ghislaine Dupont et son collègue technicien Claude Verlon, disparus en décembre 2013.

L'ancien président de la République François Hollande a été entendu en janvier comme témoin, dans le cadre de l'enquête sur la mort au Mali, en 2013, de la journaliste de RFI Ghislaine Dupont et son collègue technicien Claude Verlon, a appris lundi 28 janvier franceinfo de source proche du dossier.

L'ex patron de la DGSE également entendu

François Hollande a été entendu au sujet d'informations sur ce meurtre qu'il a données en "off" à des proches des deux disparus, en décembre 2013. L'ancien patron de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) a également été entendu, en décembre.

Les causes de la mort des deux journalistes encore floues

Les deux Français ont été enlevés et tués le 2 novembre 2013 à Kidal (nord), alors qu'ils se trouvaient sur place pour un reportage. Les causes et circonstances de leur mort restent floues.