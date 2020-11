Militaires morts au Mali : la veuve d'un soldat témoigne

Un an après, Magali Roca Carette veut rendre hommage à son mari, saluer l'engagement du major Julien Carette, 35 ans et père de deux enfants, mort au Mali dans un accident d'hélicoptère en pleine opération contre des djihadistes. "Julien savait pourquoi il partait. Il était convaincu [...] Ils partent là-bas pour nous tous, pour qu'on puisse continuer à vivre dans un pays libre. Ils se battent là-bas et nous, familles, c'est un échange. On est aussi dans ce sacrifice là", confie-t-elle.

"Continuer à avancer"

L'épouse de ce mécanicien navigant a appris la terrible nouvelle au petit matin, quand des haut-gradés ont frappé à sa porte. "C'est comme ce qu'on voit dans les films. Ce moment tant redouté par chaque femme ou homme de personnel militaire. C'est terrible", dit-elle. Cette maman élève seule ses deux garçons de 17 mois et 5 ans. Elle continue de célébrer fêtes et anniversaires en pensant à lui. "Je n'ai pas d'autre choix que de continuer à avancer. De toute façon, c'est ce qu'aurait voulu Julien. Quand je mets un genou à terre et que j'ai un coup de moins bien, j'ai mes deux loulous qui me regardent et comptent sur moi" conclut-elle.

