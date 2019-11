Militaires français morts au Mali : la tristesse de leurs anciens camarades

Lundi 25 novembre, 13 militaires français sont morts au Mali. Leurs cercueils avaient été réunis dans une chapelle ardente improvisée sur la base de Gao. À Gap, dans les Hautes-Alpes, l’émotion aussi est forte. Quatre des 13 soldats morts appartenaient à un régiment de chasseurs. Face aux portraits de leurs anciens camarades disparus, les soldats ne peuvent cacher leur tristesse.

"C’était un plaisir de côtoyer cette personne"

Ces derniers rendent hommage à Antoine Serre, 22 ans, qui exécutait sa première opération à l’extérieur. "Il avait toujours le sourire, il était toujours volontaire, il avait toujours la patate, la banane. C’était un plaisir de côtoyer cette personne", explique Thibault Senra. Lundi 2 décembre, il sera présent à l’hommage national rendu à son ami et aux autres militaires tués. "C’est l’occasion de pouvoir le porter, le porter une dernière fois, et lui dire à quel point il va nous manquer, à quel point on l’aime et lui dire au revoir tout simplement", poursuit-il, très ému. "Il était très mature, il avait une volonté incroyable. C’était l’un de mes meilleurs amis et ça l’est toujours", ajoute Rafaël Hennique.

