Mali : un médecin militaire français tué par un engin explosif lors du passage de son véhicule blindé, annonce l'Elysée

L'homme a été tué lors d’une opération de lutte contre les groupes armés terroristes, mardi 2 avril.

Un médecin militaire français a été tué lors d’une opération de lutte contre les groupes armés terroristes au Mali, mardi 2 avril, annonce l'Elysée dans un communiqué. Cet officier français est décédé après le déclenchement d’un engin explosif improvisé au passage de son véhicule blindé.

Emmanuel Macron a fait part, dans un communiqué qui ne précise pas le lieu de l'opération, de sa "très grande tristesse" et rappelle "l'entier soutien de la France au Mali et à la force des Nations unies pour la mise en oeuvre de l'accord de paix" de 2015. Le chef de l'Etat souhaite à nouveau rappeler l’entier soutien de la France au Mali et à la force des Nations Unies pour la mise en oeuvre de l’accord de paix.

Le 11 mars dernier, deux soldats français de la force Barkhane avaient été sérieusement blessés dans l'attaque de leur campement temporaire dans le centre-est du Mali, près de la frontière avec le Niger. L'unité française avait été la cible d'une "attaque complexe" dans le secteur d'Akabar (région du Liptako), qui a débuté à la mi-journée avec l'explosion d'un véhicule piégé, repéré puis stoppé par des tirs "à trente mètres des militaires de Barkhane", avait alors décrit le porte-parole de l'état-major, le colonel Patrik Steiger.