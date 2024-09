Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, cette organisation qui sème la terreur au Mali

Le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a revendiqué une attaque perpétrée dans la capitale malienne contre l'aéroport et un camp militaire, assurant avoir infligé de lourdes pertes humaines et matérielles, mardi 17 septembre, à Bamako. Une opération audacieuse et inédite depuis des années dans la capitale malienne.

En revendiquant cette attaque à des centaines de kilomètres de son fief du nord du Mali, le JNIM a infligé un véritable camouflet à la junte militaire au pouvoir qui avait fait de la lutte contre ce groupe jihadiste une priorité. Mais rien d'étonnant compte tenu de la force de frappe de cette nébuleuse : la plus puissante au Sahel.

C'est en 2017, que le JNIM, prête allégeance à Al-Qaida avant d'être rejoint par de nombreux groupes islamistes radicaux de la région. Selon l'armée française, il comptait en 2022 entre 2 et 3 000 hommes armés. Ces dernières années, il n'a pas cessé de recruter de jeunes combattants originaires des zones les plus pauvres du Mali pour devenir une force beaucoup plus importante que celle de son rival dans la région, l'État islamique dans le Grand Sahara. Sa force : réunir des jihadistes issus de plusieurs ethnies - Touareg, Peule ou arabe - ce qui lui a facilité son infiltration dans la capitale Bamako.