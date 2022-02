Enlèvement d'Olivier Dubois au Mali : "Nous espérons que sa libération reste un dossier prioritaire" pour la France et le Mali, s'inquiète son comité de soutien

"Nous espérons que sa libération prochaine, dans les meilleures conditions, reste un dossier prioritaire pour les autorités française et malienne", a déclaré mardi 8 février sur franceinfo Célia d’Almeida, porte-parole du comité de soutien malien à Olivier Dubois, journaliste français enlevé il y a dix mois au Mali. Alors que les relations diplomatiques entre la France et le Mali se sont dégradées ces dernières semaines, les soutiens d'Olivier Dubois gardent "l'espoir qu'au-delà des questions politiques, la libération d'Olivier reste un dossier sur lequel l'esprit de collaboration continue de prévaloir", car "chaque jour qui passe est un jour de trop pour nous."

"Ça fait dix mois qu'Olivier est loin de nous, loin de sa famille, de ce boulot qu'il aime, de cette vie en perpétuel mouvement qu'il a toujours eu jusqu'à ce jour fatidique du 8 avril." Célia d’Almeida, porte-parole du comité de soutien malien à Olivier Dubois à franceinfo

"L'inquiétude va grandissant", témoigne Célia d’Almeida, journaliste et amie d'Olivier Dubois. La porte-parole du comité de soutien n'a eu connaissance d'aucune preuve de vie du journaliste enlevé depuis la vidéo publiée en mai 2021 dans laquelle il annonçait lui-même être retenu par des djihadistes du Groupe de soutien de l’islam et des musulmans (GSIM).

Nous gardons espoir d'une "libération prochaine"

Célia d'Almeida dit garder "beaucoup d'espoir" d'une libération prochaine d'Olivier Dubois. "Nous espérons que sa libération prochaine, dans les meilleures conditions, reste un dossier prioritaire pour les autorités française et malienne, et qu'elles dépassent leurs divergences pour continuer de travailler dessus." Les soutiens d'Olivier Dubois continuent de se mobiliser "en France, au Mali, en Guadeloupe, ailleurs en Afrique", indique Célia d'Almeida. "De plus en plus de personnes se sentent concernées par la situation d'Olivier, nous essayons de mettre en œuvre des actions, plusieurs journaux continuent de mettre la photo d'Olivier en bannière tous les jours et donc chacun à son niveau continue", précise-t-elle.

Journaliste indépendant, Olivier Dubois, 46 ans, vit au Mali depuis 2015 et écrit régulièrement pour les journaux Libération, Le Point et Jeune Afrique.