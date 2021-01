DIRECT. Soldats tués au Mali : suivez l'hommage rendu à Paris

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Un coup de fil aux allures de coup de tonnerre. Le Washington Post a dévoilé hier un enregistrement de Donald Trump appelant Brad Raffensperger, le secrétaire d'Etat républicain de Géorgie, chargé des élections, pour tenter de le rallier à sa cause. Franceinfo vous détaille ces révélations explosives.

: Boris Johnson va s'exprimer ce soir à la télévision pour annoncer de nouvelles restrictions au Royaume-Uni face à l'envolée des cas de Covid-19. Le Premier ministre britannique doit s'exprimer à 20 heures (21 heures à Paris).





: Si vous avez mon âge, le célèbre camion de Fred et Jamy vous rappellera forcément quelques souvenirs. Dans "C'est pas sorcier", les deux animateurs exposaient et vulgarisaient de passionnants phénomènes scientifiques, notamment grâce à des maquettes. Jamy revient pour Brut sur ses souvenirs les plus marquants.



: Cinq soldats français sont morts en l'espace de quelques jours au Mali. Point commun à ces deux attaques, l'utilisation d'engins explosifs improvisés, qui sont le pire ennemi de l'opération Barkhane. Cette "arme du pauvre" tue des soldats, mais aussi de nombreux civils au Sahel. Plus d'explications dans cet article.

: Vous ne rêvez pas, l'acteur américain Chuck Norris s'est bien adressé aux habitants de la ville de Bastia en leur souhaitant une bonne année. Comme l'explique Corse Matin, la vidéo a été réalisée grâce une plateforme sur laquelle des internautes peuvent commander des messages personnalisés à des célébrités contre une somme d'argent.





: Bonjour @sadmetalhead. Effectivement, le Finlandais Alexi Laiho, guitariste et chanteur du groupe de metal Children of Bodom, est mort à l'âge de 41 ans, rapporte le compte Facebook de son groupe. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, voici une petite vidéo pour lui rendre hommage.



: Je ne veux pas rejoindre les commentateurs rageux aussi tôt dans l'année mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une petite ligne chez vous sur le décès d'Alexi Laiho ? 😥

: Dans le Loiret, un homme est mort après l'implosion de sa télévision lors du réveillon du Nouvel An. D'après les premiers éléments de l'enquête, le poste a implosé, ce qui a provoqué un important dégagement de fumée toxique et de monoxyde. Plus de détails dans cet article.

: Bonjour @My2riam. La France n'est pas le dernier pays à vacciner. La Belgique attaque sa campagne de vaccination demain, après une semaine de tests où 700 personnes ont été vaccinées, détaille la RTBF. Les Pays-Bas démarrent quant à eux leur campagne le 8 janvier. Enfin en Suisse, la majorité des cantons débutent aujourd'hui, donc nous n'avons pas encore de chiffres consolidés.

: Bonjour. Quels sont les chiffres pour la Belgique, Pays Bas et Suisse ?

: Un scrutin plus serré qu'il n'y paraît. Malgré son retard de 7 millions de voix, Donald Trump aurait pu inverser l'élection présidentielle en "retournant" seulement 32 507 voix dans quatre Etats clés. Le Monde vous explique comment.

: Une bonne nouvelle animalière pour commencer l'année. Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse (Haut-Rhin) annonce la naissance d'un nouvel ourson polaire. Le petit dernier de Sesi et Vicks, le couple d'ours polaire du zoo, est né le 22 novembre. Plus de précisions sur France 3.





: L'Agence européenne des médicaments (EMA) annonce qu'elle devrait se prononcer sur le vaccin Moderna dans la journée, au lieu de mercredi comme prévu initialement.

: Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 1er janvier. Une mauvaise nouvelle pour certains. "Fermer les portes et bloquer les arrivées dans le pays, ça va ralentir l'économie", redoute David, un Français installé à Londres depuis trente ans, interrogé par franceinfo.

: L'Ecosse retourne dans un confinement "similaire à celui de mars" 2020, pour contrôler l'envolée des contaminations attribuée au variant du Covid-19, annonce la Première ministre écossaise. "A partir de minuit et pour tout janvier, vous serez légalement tenus de rester à la maison", précise Nicola Sturgeon.

: Belle surprise ce matin pour la rentrée de nos écoliers nîmois !





: Neige à la Bastide des Jourdans...





: Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à nous envoyer des photos des paysages enneigés vus de votre fenêtre. Des flocons sont tombés sur plusieurs départements du sud de la France. Toutes les prévisions sur notre page dédiée.

: Les pressions de Donald Trump sur un élu de l'Etat de Géorgie sont "incroyablement graves", souligne sur franceinfo l'historien Thomas Snégaroff, spécialiste des États-Unis. Corrompre un fonctionnaire américain est un crime fédéral.

: Du retard à l'allumage. Le lancement de la campagne de vaccination est resté très timide dans l'Hexagone, déclenchant une vaste polémique. Dans cette infographie, vous pouvez comparer l'avancée (très lente) de la campagne de vaccination en France par rapport aux autres pays.







: Le gendarme qui avait renversé des "gilets jaunes" à Rouen en 2019 a été condamné à quatre mois de prison avec sursis, rapporte France Bleu Normandie. Son permis de conduire a également été suspendu pour une durée de six mois.

: Bonjour @Jeune fille qui rêve d’un restau. La date prévisionnelle pour la cinquième phase de la vaccination, c'est à dire pour l'ensemble de la population est fin juin-début juillet, selon la stratégie vaccinale de la France. Mais comme de nombreuses voix réclament une accélération de la vaccination en France, il faudra surveiller l'évolution de ce dossier.

: Bonjour France Info ! Petite question : quelle était la date prévisionnelle de l’accessibilité au vaccin aux personnes lambdas de moins de 30 ans ? (Pas professions particulièrement à risques) ? Là avec tout ce que j’entends j’ai l’impression qu’on est maintenant repoussés aux calendes grecques (même si ça se comprend car moins à risque)

: Un cas de contamination au variant britannique a été détecté en Corse. La personne atteinte rentre de Londres. Elle est isolée à son domicile, précise l'Agence régionale de santé. Plus de précisions dans notre article.

: La mort de deux militaires samedi relance une nouvelle fois le débat sur l'engagement français dans la région du Sahel. Cette question reste en suspens, à quelques semaines d'un sommet attendu avec les pays du G5 Sahel. On fait le point sur ce dossier.









: Les autorités sanitaires feront un bilan quotidien de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à partir de demain, assure le directeur général de l'Assurance maladie, Thomas Fatome. Ce dernier a présenté le nouveau système d'information Vaccin Covid, qui vise à recueillir les informations nécessaires à la campagne de vaccination : identités du patient et du médecin, consentement du patient, numéro de lot du vaccin injecté...

: Bonjour . Non, nous n'avons toujours pas de nouvelle de Delphine Jubillar depuis l'alerte sur sa disparition donnée par son mari, le 16 décembre. Les recherches se poursuivent du côté des gendarmes, indique France Bleu. Ces derniers jours, ils se sont employés à un long travail autour des maisons abandonnées et des puits de la commune.

: Bonjour Clément. Toujours pas de nouvelles de l'infirmière disparue dans le Tarn ? Où en est l'enquête ?

: En tête depuis presque trois semaines consécutives, Yannick Bestaven négocie un anticyclone qui se dresse devant lui pour aborder sa remontée de l'Atlantique. Il reste encore quelque 6 500 milles nautiques théoriques (environ 12 000 km) au navigateur pour boucler son tour du monde en solitaire, soit encore environ quatre semaines de navigation. Charlie Dalin, deuxième, pointe avec un retard de presque 200 milles nautiques (370 km).









: Grâce à leur cerveau, les femmes seraient multitâches et les hommes doués pour l'orientation. La neuroscientifique Marie Lacroix démonte les mythes tenaces associés au cerveau.



: "Aujourd'hui marque une victoire pour Julian (...), un premier pas vers la justice dans cette affaire."



Après le refus de la justice britannique d'extrader le fondateur de WikiLeaks vers les Etats-Unis, la compagne de Julian Assange appelle le gouvernement américain à "mettre fin" aux poursuites.

: Les actionnaires de PSA ont validé la fusion avec Fiat Chrysler. L'union PSA-FCA va donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en termes de véhicules vendus. Plus de détails dans notre article.

: Bonjour @Ch'timi 57. Effectivement, vous avez raté quelques lignes contenues dans cet article publié hier. Deux policiers ont été blessés après avoir été agressés par une quinzaine de personnes lors d'un contrôle à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Les deux policiers, des motards de la CSI 93, ont été hospitalisés.

: Euh France info, rien sur les policiers tabassés hier a Aulnay-sous-Bois ?J'ai peut-être raté une demi ligne pour en informer les auditeurs ....

: La polémique autour de la distribution des vaccins prend de l'ampleur en France. Le retard de l'arrivée des doses de vaccin provoque la colère de certains élus.



: Jean Castex a planté un arbre dans les jardins de l'hôtel Matignon, six mois et un jour après être entré en fonction, fidèle à une tradition initiée par Raymond Barre en 1978. Le chef du gouvernement a choisi un frêne, "un bois qui tient bien au feu, qui est très résistant, solide, qui s'abîme peu", selon le Premier ministre.

: La vaccination des soignants âgés de plus de 50 ans débute aujourd'hui en France. Christian Rabaud, président de la commission médicale d’établissements du CHRU de Nancy, espère "arriver à 2 000 vaccinés d'ici la fin de la semaine". Invité de franceinfo, cet infectiologue dit "avoir les doses pour faire cela" alors que le gouvernement tente d’accélérer la vaccination.

: A 14 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• La justice britannique a décidé de refuser l'extradition de Julian Assange. L'extradition du fondateur de WikiLeaks était réclamée par les Etats-Unis, car le pays veut le juger pour espionnage.





• La campagne d'immunisation anti-Covid avec le vaccin du groupe AstraZeneca constitue "un tournant" pour des autorités britanniques, à la peine pour contrôler l'envolée des contaminations attribuée à un variant du coronavirus, malgré une campagne qui a déjà permis de vacciner plus de 950 000 personnes. Avec plus de 75 000 morts, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19.





• La campagne de vaccination des Français contre le Covid-19 "doit probablement s'accélérer", mais en maintenant la même stratégie, a estimé une responsable de la Haute Autorité de santé (HAS), qui a récusé le terme de "désastre". Suivez notre direct.



Les actionnaires de Peugeot-Citroën (PSA)ont approuvé la fusion du groupe français avec l'italo-américain Fiat-Chrysler (FCA) pour former Stellantis, le 4e groupe automobile mondial.

: Les secours norvégiens espèrent encore retrouver des survivants, cinq jours après un glissement de terrain qui a fait sept morts et trois disparus. Des bougies ont été allumées pour les victimes devant une crèche de Noël dans la rue principale de la ville d'Ask.





: Le nouveau maire de Marseille, Benoît Payan, appelle le gouvernement à accélérer la cadence sur la vaccination. "Je dis que ça va pas", s'insurge sur France Bleu le maire de Marseille, qui appelle le gouvernement "à se mettre au travail".

: L'enrichissement d'uranium à 20% annoncé par l'Iran "constituerait une entorse considérable à ses engagements nucléaires" dans le cadre de l'Accord de Vienne "avec de graves conséquences en matière de non-prolifération", prévient l'Union européenne.

: L'Iran a enclenché le processus destiné à produire de l'uranium enrichi à 20% dans l'usine souterraine de Fordo. En mai 2019, après le retrait unilatéral des Etats-Unis de l'accord international censé limiter le programme nucléaire iranien, Téhéran a commencé à s'affranchir de ses principaux engagements, dont la limite du taux d'enrichissement de l'uranium. L'Iran a en revanche toujours nié vouloir se doter de l'arme atomique.

: Bonjour @En attente. Il faut parfois être un peu patient, car je rappelle que nous recevons de nombreuses questions dans ce direct et que nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes. Si, la stratégie vaccinale présentée par le gouvernement prend en compte l'âge, mais aussi les comorbidités. Ainsi, les personnes de 65 à 74 ans présentant une ou des comorbidités pourront se faire vacciner lors de la deuxième phase, et celles de moins de 65 ans attendront la phase 3.

: Bonjour FI, pourquoi répondez-vous toujours aux mêmes questions ? Je répose encore une fois ma question et je sais que d'autres personnes attendent une réponse. On parle de stratégie de vaccination par âge, mais rien sur les personnes à risque (hors âge ou cumulé), quand ces personnes pourront-elles se faire vacciner ???

: En Charente-Maritime, un zèbre de Grévy, une espèce en danger d'extinction, est né au zoo de La Palmyre. France 3 vous en dit plus.





: Le gouvernement a renforcé le couvre-feu dans 15 départements, où il s'applique dès 18 heures depuis samedi. Dans les autres départements de la métropole, il est en vigueur à partir de 20 heures. Si vous ne les trouvez plus en ligne, voici les attestations obligatoires pour se déplacer pendant le couvre-feu.

: Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, ont saisi un pétrolier battant pavillon sud-coréen dans les eaux du Golfe. Ils ont invoqué une "pollution pétrolière" et "des risques pour l'environnement".

: Aix-en-Provence, Arles, Istres... Il a neigé dans les Bouches-du-Rhône. France 3 vous en apporte la preuve en images.





: Bonjour @marie. Invoquant un risque de suicide, la justice britannique a rejeté la demande d'extradition du fondateur de WikiLeaks Julian Assange vers les Etats-Unis. La décision rendue par la juge Vanessa Baraitser est susceptible d'appel. En attendant, une audience doit se tenir dans l'après-midi pour savoir s'il doit être libéré.

: A la suite de la décision de non-extradition, va-t-il être remis en liberté ?