DIRECT. Regardez la cérémonie d'hommage national aux deux militaires français tués au Mali

La France rend un hommage national, vendredi 8 janvier, à deux de ses soldats, morts au Mali le 2 janvier. La cérémonie présidée par Florence Parly, ministre des Armées, se déroule au sein du 2e régiment de hussards de Haguenau (Bas-Rhin), auquel appartenaient la sergente Yvonne Huynh et le brigadier Loïc Risser.

• Tués dans le cadre de l'opération Barkhane. Yvonne Huynh est la première femme de l'armée française à mourir au Sahel depuis le début de l'intervention ordonnée en 2013. Elle avait 33 ans, et avait rejoint le 2e régiment de hussards de Haguenau en août 2017. Le brigadier Loïc Risser, âgé de 24 ans, servait dans ce régiment depuis avril 2016. Les deux soldats sont morts dans une attaque à l'engin explosif artisanal.

• Trois autres soldats tués quelques jours plus tôt. Mardi, la France saluait la mémoire du brigadier-chef Tanerii Mauri et des soldats Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian, du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse, tués le 28 décembre dans l'explosion d'un engin artisanal. A ce jour, cinquante soldats français ont perdu la vie au Sahel depuis 2013.



