DIRECT. Hommage au soldat Maxime Blasco : suivez la cérémonie présidée par Emmanuel Macron à partir de 16h30

La pollution coûte (très) cher. En Europe, la pollution de l'air issue de la production industrielle entraîne des dommages sur la santé et l'environnement estimés à 280 à 430 milliards d'euros par an, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement (AEE). "Cela équivaut à environ 2 à 3% du PIB de l'UE et est supérieur à la production économique totale de nombreux Etats membres", a relevé l'agence.