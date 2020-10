DIRECT. Mali : la Française Sophie Pétronin, otage depuis décembre 2016, a été libérée, annonce l'Elysée

Ce qu'il faut savoir

Enfin ! Sophie Pétronin, dernière otage française actuellement détenue dans le monde, a été libérée a annoncé l'Elysée, jeudi 8 octobre, . La présidence de la République a exprimé son "immense soulagement" dans un communiqué, sans préciser quand a eu lieu cette libération. Cette libération avait, dans un premier temps, été annoncée par la présidence malienne sur Twitter. Cette travailleuse humanitaire de 75 ans, qui possède également la nationalité suisse, était détenue depuis près de quatre ans, après avoir été enlevée à Gao, dans le nord du Mali.

Dernière otage française détenue dans le monde. Sophie Pétronin, 75 ans, a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali. Elle vivait dans la région et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance.

Près de quatre ans de détention. Son fils avait pu voir des images de sa mère datant d'août 2019, où elle apparaissait "en bonne santé mentale mais en mauvaise santé physique".

Négociations et échanges. Plus d'une centaine de jihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali au cours du week-end. Selon l'AFP, ces libérations sont intervenues dans le cadre de négociations pour la libération d'une personnalité malienne et de Sophie Pétronin.