DIRECT. Libération de Sophie Pétronin : regardez l'édition spéciale de France 2

Sophie Pétronin est libre. La dernière otage française dans le monde est attendue vendredi 9 octobre en France, épilogue de près de quatre années de détention au Mali. France 2 bouleverse ses programmes et propose donc une édition spéciale à partir de 12 heures, présenté par Nathanaël de Rincquesen, avec en plateau les journalistes Etienne Leenhardt et Samah Soula, l'ancien otage en Irak Georges Malbrunot et en duplex l'envoyée spéciale au Mali Dorothée Olliéric.

L'avion transportant l'ex-otage française a quitté vendredi matin le Mali et doit se poser à 12h30 sur la base aérienne de Villacoublay, au sud de Paris. Sophie Pétronin y sera accueillie par Emmanuel Macron. "Sa libération est un immense soulagement. Aux autorités maliennes, merci. Le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuit", a réagi dès jeudi soir le président de la République sur Twitter.

Sophie Pétronin a été libérée jeudi en même temps qu'un prêtre et un jeune italien, ainsi que l'homme politique malien Soumaïla Cissé.