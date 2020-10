DIRECT. Emmanuel Macron accueillera Sophie Pétronin à son retour en France vendredi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PETRONIN

: Cela "se passait bien, l'air était sain, bon (...) Je me suis accrochée, j'ai tenu, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps, je me suis promenée, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, de l'eau fraîche hein !", a relaté Sophie Pétronin. Elle a également précisé qu'elle pouvait écouter la radio. Ses gardiens, sur lesquels elle n'a pas fourni de précisions, lui faisaient passer des messages ou des vidéos, comme l'une dans laquelle son fils lui disait : "tiens bon".

: "J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et j'ai pas résisté, et puis voilà je m'en suis sortie."





Sophie Pétronin est revenue sur ses années de captivité dans un entretien auprès de l'AFP et de RFI. Le temps lui a paru "un peu" long, "mais j'ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle", a-t-elle raconté.

: "J'ai pris l'engagement pour les enfants, ça fait presque quatre ans que je n'ai pas vu comment se déroulent les programmes", a également déclaré Sophie Pétronin, en invoquant les actions de son organisation contre la malnutrition et en faveur des enfants orphelins.

: "Je vais aller en France en Suisse et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici."





Sophie Pétronin s'est adressée à des journalistes, cette nuit, à l'ambassade de France à Bamako. Elle compte retourner à Gao pour visiter l'organisation d'aide aux enfants qu'elle dirigeait avant son enlèvement.

: Emmanuel Macron a indiqué, dans la nuit, avoir parlé au téléphone avec Sophie Pétronin. Le chef de l'Etat l'accueillera aujourd'hui lors de son retour en France.

: Il est 6 heures et quelques minutes. Faisons un premier rappel des principaux titres :



• Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde, enlevée au Mali le 24 décembre 2016, a été libérée. Elle doit arriver aujourd'hui en France et sera accueillie par Emmanuel Macron.



• L'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, annonce des restrictions d'utilisation du glyphosate pour la viticulture, l'arboriculture ou les céréales. Ces mesures entreront en vigueur dans les six mois. La fin totale du recours à l'herbicide controversé est promise pour 2023.



• Le gouvernement serre la vis pour Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Ces métropoles passeront demain en zone d'alerte maximale. Les métropoles de Dijon et Clermont-Ferrand sont placées en alerte renforcée, soit un cran au-dessus de leur seuil actuel.



• L'Assemblée nationale a adopté, hier, en première lecture, la proposition de loi allongeant le délai légal pour avoir recours à une IVG, par 86 voix pour et 59 contre.