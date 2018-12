Madagascar : pour le second tour de la présidentielle, le premier débat télévisé en direct de l'histoire du pays

La campagne électorale bat son plein à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle malgache. Un débat télévisé inédit et houleux a laissé éclater le lourd passif personnel qui oppose les deux finalistes, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina.

Un débat télévisé a opposé, le 9 décembre 2018, les deux finalistes de la présidentielle malgache : Andry Rajoelina à gauche, Marc Ravalomanana à droite. Ce débat en direct à la télévision est une première dans l'histoire de la démocratie malgache. (MAMYRAEL / AFP)

Michel Lachkar Rédaction Afrique France Télévisions