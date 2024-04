Madagascar : des Français produisent du caviar sur le lac de Mantasoa

Le 13 Heures poursuit son voyage sur l'île de Madagascar. Jeudi 11 avril, direction le lac de Mantasoa, où Delphyne Dabezies Guiraud, cofondatrice de la société Acipenser, et ses associés produisent du caviar.

À Madagascar, du caviar est produit sur le lac de Mantasoa, situé à 1 500 mètres d'altitude. C'est le pari un peu fou de Delphyne Dabezies Guiraud, cofondatrice de la société Acipenser, et de ses associés. Un défi, alors que personne ne savait si les œufs d'esturgeons importés de Russie allaient s'adapter, ni si les poissons donneraient du caviar. "Nous avons des eaux qui varient entre 13°C l'hiver et 23°C l'été, donc finalement, c'est idéal pour la croissance de l'esturgeon", indique Delphyne Dabezies Guiraud.

La chair des esturgeons donnée à une association

Le prix de vente du caviar peut atteindre 2 600 euros le kilo, mais des boîtes de 10 g sont vendues à 15 euros. Quinze ans après son lancement, la société produit 10 tonnes de caviar par an. Dans un des pays les plus pauvres du monde, Delphyne Dabezies Guiraud et ses associés voient dans le marché du luxe un levier de développement. Ils donnent aussi la chair des esturgeons à l'association Akamasoa du Père Pedro Opeka. Ce prêtre argentin accueille les plus démunis dans un village près de la capitale, où les enfants peuvent aller à l'école et à la cantine.