Le cyclone Batsirai menace désormais Madagascar

L'île se remet à peine de la tempête Ana et voit arriver un cyclone annoncé comme l'un des plus violents qu'ait pu connaître Madagascar.

Il a frôlé l’île de La Réunion, ne provoquant que des dégâts minimes, mais le cyclone Batsirai se dirige désormais vers Madagascar et se renforce. Il devrait atteindre la Grande île samedi 5 février au sud-est de la capitale Antananarivo. Or celle-ci a déjà subi la tempête tropicale Ana, provoquant inondations et glissements de terrain mortels dans la capitale.

Selon un bilan établi après le passage d'Ana par l'Agence de gestion des catastrophes naturelles, 55 personnes ont trouvé la mort et près de 65 000 autres étaient sans-abri au 24 janvier. Plus de 11 000 foyers ont été inondés et 22 routes nationales ont été touchées. La capitale malgache toujours pas remise de ce drame se barricade, tandis que les autorités craignent le pire pour le littoral Est de l’île. En tout, treize régions ont été placées en alerte rouge. Toutes les écoles et les universités sont fermées depuis vendredi 4 février, de même que les administrations. Tous les vols intérieurs de la compagnie aérienne Tsaradia sont annulés les 4 et 5 février.

Tropical cyclone #Batsirai on its way to Madagascar as seen from Meteosat-8 IODC at 41.5 deg E today at 14:00 UTC pic.twitter.com/YdBpmSW28X — EUMETSAT Users (@eumetsat_users) February 2, 2022

(Traduction : "Vue par Meteosat 8 du cyclone tropical Batsirai qui fait route vers Madagascar.")

Le Premier ministre Christian Ntsay s’est rendu dans la ville littorale de Mananjary pour s’assurer que tout est en place pour accueillir les sinistrés le cas échéant. Ecoles, lycées, église ou mairie sont mis à contribution. "Nous faisons face à un risque de crise majeur pour le pays", a assuré le ministre de la Défense nationale, le général Richard Rakotonirina.

(Traduction : "Inondation due au cyclone Batsirai à Maurice.")

Selon les média locaux, le cyclone Batsirai pourrait être aussi puissant que Geralda qui a frappé Madagascar le 2 février 1994, avec une intensité jamais observée depuis. A l'époque, Météo-France avait enregistré un vent moyen de 232 km/h. Geralda avait tué 231 personnes et détruit 40 000 maisons.