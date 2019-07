CAN 2019 : Madagascar en liesse après la qualification des Zébus

La presse malgache n’hésite pas à qualifier d’historique la prestation de son équipe nationale à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se déroule au Caire.

L’équipe de Madagascar accumule les premières fois : première participation à la CAN, première qualification, première place, avec la victoire des Zébus, 2 buts à 0, contre les Super Eagles du Nigeria, déjà qualifiés. Le pays s’enfièvre et cela dépasse largement les résultats sportifs.

"Considérés comme Petit Poucet du groupe B et de la compétition, les Barea (Zébus, NDLR) sont en train de démontrer au continent africain et au monde, que le zébu sauvage de Madagascar, une fois lâché, est indomptable. (…) Encornant tout sur leur passage, les Barea de Madagascar sont en train de tout rafler", s’enthousiasme le quotidien local L’Express.

(Appel vidéo du président Andry Rajoelina aux joueurs et au staff des Zébus pour les féliciter)

Le président Andry Rajoelina annonce qu’il fera le déplacement en Egypte pour soutenir les Zébus. Et d’affréter un avion spécial pour près de 500 supporters, à raison de 600 dollars (531 euros environ) tout compris contre 1000 dollars (885 euros) en période normale pour le seul billet d’avion. "Cette initiative marquera l’histoire, tout comme le parcours des Barea à la CAN d’ailleurs avec une qualification en huitièmes de finale pour sa première participation", se réjouit Midi Madagasikara.

L'enthousiasme n'est pas près de retomber, note la presse,"le concert de klaxons et de sifflets a continué tard dans la nuit hier dans plusieurs quartiers de la capitale. Une foule en liesse a arpenté les rues avec des drapeaux malgaches. La qualification des Barea de Madagascar pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a fait la joie et la fierté de tout un peuple", se félicite La Tribune.