VIDEO. Dans "This is Nigeria", le rappeur Falz s’inspire de Childish Gambino pour dénoncer les problèmes qui rongent son pays

"Ici, c’est le Nigeria, regarde comment on vit." Comme dans la version originale, c’est torse nu et dans un hangar que le rappeur Falz se lance dans une diatribe pour pointer les contradictions de la société nigériane. Sortie le 5 mai 2018, l’œuvre de Gambino, qui dénonce les difficultés profondes de l’Amérique telles que la marginalisation de la communauté afro-américaine ou le contrôle des armes à feu, comptabilise quelques 211 millions de vues.

Dénoncer les difficultés politiques et sociales

Dans This is Nigeria", Falz est entouré de jeunes danseuses voilées censées représenter les lycéennes de Chibok, enlevées en mai 2014 par la secte Boko Haram. Une centaine d’entre elles sont encore portées disparues aujourd'hui. Falz dénonce également les ravages de la drogue chez les plus jeunes, le "bling-bling" ainsi que le pouvoir religieux.

Il dénonce aussi la corruption des dirigeants politiques nigérians, les exactions des forces de l’ordre et l’enrichissement de l’élite politique. Pays le plus peuplé d’Afrique, le Nigeria est aussi l’un des plus riches du continent grâce au pétrole. Pourtant, 60 % des Nigérians vivent dans la pauvreté.