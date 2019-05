Tunisie: le refuge des blessés de guerre libyens

La Tunisie est une terre d'acceuil pour les réfugiés lybiens.

D'abord pour des raisons de proximité géographique. Pendant la révolution de 2011 le pays avait accueilli plus d'1 million de libyens.

Depuis quelques jours ce sont les blessés des combats de Tripoli, qui affluent pour se faire soigner.

Dans cette clinique de Tunis près de 43 victimes sont arrivées en 2 semaines.

Issam Rachdi, médecin anesthésiste réanimateur:

« Les patients sont des victimes de guerre, ils ont reçu des éclats par armes à feu, on les reçoit généralement après les avoir stabilisés en Libye. Il y a des jeunes qui participent aux combats, qui n'ont pas d'expérience, donc on reçoit des lésions, vraiment très graves »

Les civils payent un lourd tribu dans ce conflit qui oppose les forces du gouvernement national aux forces du maréchal Haftar. Comme cette femme blessée lors d'un bombardement. La Tunisie est aussi un refuge. Ahmed a fui la ville de Benghazi où il dénonçait les abus contre les droits humains.



Ahmed:

« Tous les activistes qui essayent de parler des abus et de la censure, on les met en prison, on les kidnappe ou on les expulse du pays, c'est ce qu'il s'est passé dans les derniers jours »

Mais la Tunisie n'est pas accessible à tous…les moins fortunés sont contraints de rester sur place. Le conflit libyen a fait des centaines de morts en un mois et 50 000 déplacés selon l'ONU.