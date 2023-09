Libye : la tempête Daniel cause plus de 2.000 morts

Durée de la vidéo : 1 min

Dans la soirée de ce mardi 12 septembre, la France a annoncé l'envoi d'un hôpital de campagne pour porter secours aux victimes des terribles inondations en Libye.

Un flot incessant, des immenses coulées de boue, et partout dans plusieurs villes au nord et à l'est de la Libye les mêmes paysages dévastés. La tempête Daniel, avec ses pluies torrentielles, a envahi les maisons et balayé les voitures. Quelques témoins médusés découvrent la catastrophe. "Regarde toutes ces voitures, on ne voit plus rien. C'est incroyable, on ne voit que les toits. Toute la ville d'Al Bayda est sous l'eau", commente l'un d'eux.

5 000 disparus dans tout le pays

Sur la côte méditerranéenne, la ville de Derna, qui compte 100 000 habitants, a été défigurée par les violents torrents. Des immeubles ont été détruits et les deux barrages de la commune n'ont pas résisté. Selon les autorités, leur destruction serait la cause d'une centaine de morts rien que dans la ville de Derna. Le bilan provisoire fait état, mardi 12 septembre, de 2 300 morts et de 5 000 disparus dans tout le pays.