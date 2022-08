Libye : au moins 13 personnes mortes lors de combats entre des milices à Tripoli

Les combats entre milices qui ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Tripoli ont fait au moins 13 morts et 95 blessés, faisant craindre une nouvelle guerre en Libye, déjà en plein chaos avec deux gouvernements rivaux. Six hôpitaux ont été touchés par les frappes tandis que les ambulances n'ont pas pu accéder aux zones de combats, a annoncé le ministre de la Santé samedi 27 août.

Les affrontements entre milices concurrentes, à l'arme légère et lourde, ont éclaté dans plusieurs quartiers de Tripoli (ouest) où des rafales de tirs et des bombardements ont retenti toute la nuit. Ils se poursuivaient samedi soir, gagnant de nouveaux quartiers, a constaté un journaliste de l'AFP. Les combats ont causé d'importants dégâts, selon des images diffusées sur internet, montrant des voitures calcinées et des bâtiments criblés de balles ou incendiés. Le gouvernement basé à Tripoli a imputé la responsabilité des affrontements au camp du gouvernement rival, dirigé par Fathi Bachagha et soutenu par le maréchal Haftar, alors même que "des négociations devaient avoir lieu pour éviter une effusion de sang dans la capitale".

Le bureau des médias de Fathi Bachagha a, en retour, accusé le gouvernement de Tripoli de "s'accrocher au pouvoir", l'accusant d'être "illégitime". Il a aussi démenti toute négociation avec son rival en vue d'un accord. Ces combats sont d'une ampleur sans précédent depuis l'échec en juin 2020 de la tentative du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, de conquérir militairement la capitale, au plus fort de la guerre civile ayant suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.