Libye : après l’ère Kadhafi, un pays "fracturé", selon la grand reporter Martine Laroche-Joubert

Durée de la vidéo : 7 min

Une semaine après les inondations meurtrières en Libye, les rescapés de Derna se sentent abandonnés. Leurs demandes de réparations restent lettre morte, et l’ONU craint désormais un risque sanitaire. Éclairage avec la grand reporter Martine Laroche-Joubert.

Martine Laroche-Joubert, grand reporter, est la coauteure d’une enquête sur Saïf al-Islam Kadhafi, l’un des fils de Mouammar Kadhafi. Selon elle, comprendre l’histoire de cet homme permet en partie de comprendre l’histoire du pays. "La vie de Saïf Kadhafi, avec ses hauts et ses bas, incarne l’histoire de la Libye. (…) on peut presque faire le rappel entre la Libye, riche à un moment, sous dictature, maintenant dans le chaos, et la vie de Saïf al-Islam, qui était un héritier choyé, devenu survivant, qui s’est présenté aux élections présidentielles en 2021 et maintenant a disparu", éclaire-t-elle.

La Libye, pays aux six frontières, grand comme trois fois la France, ne compte que 7 millions d’habitants. C’est aussi le pays le plus riche d’Afrique grâce au gaz et au pétrole. Il est composé de centaines de tribus, la religion est l'islam sunnite. "Le pays est fracturé en deux. Il y a un gouvernement à l’ouest qui est reconnu par la communauté internationale, et un gouvernement parallèle à l’est, [avec] l’homme fort Khalifa Haftar", poursuit la journaliste, qui souligne que les habitants "détestent les élites politiques", en raison notamment de la corruption et de la vie chère.



Saïf Kadhafi, lui, a le soutien des tribus. "La communauté internationale n'a pas su, ou n'a pas voulu savoir que la Libye n'était pas un État, et où le jour où le clan Kadhafi s'effondrerait, la Libye allait imploser. Et c'est exactement ce qui est arrivé", analyse également Martine Laroche-Joubert.