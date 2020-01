L'Algérie s'oppose à une éventuelle intervention turque en Libye

Le parlement turc a autorisé le président Recep Tayyip Erdogan à envoyer des militaires en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli.

Les députés turcs ont approuvé le 2 janvier 2020, une motion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli. "L'Algérie n’accepte aucune présence étrangère sur le sol du pays voisin et cela quel que soit le pays qui veut intervenir", a déclaré, dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, cité par le site observalgerie.com. Dès le 10 décembre 2019, Franceinfo Afrique avait annoncé qu'Ankara était "prêt à envoyer des troupes pour soutenir le gouvernement Sarraj", rival de Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen.



"La langue de l’artillerie ne peut être la solution. Cette dernière réside dans un dialogue sérieux entre les belligérants avec l’aide des pays voisins, notamment l’Algérie", a ajouté Sabri Boukadoum. L'Algérie et la Libye ont une frontière commune longue de près de 1000 km.



"La démarche turque qui vise à déployer des troupes sur le sol libyen internationalise la crise de fait et met l’Algérie devant le fait accompli", a poursuivi le ministre. Avec la décision turque, la crise s'internationalise en effet un peu plus. Comme le rappelle franceinfo Afrique, le Gouvernement d'union nationale (GNA) de "Fayez al-Sarraj est notamment soutenu par la Turquie et le Qatar. L'Italie, ancienne puissance coloniale en Libye, semble aussi en sa faveur. (...) Khalifa Haftar (...) bénéficie de son côté du soutien de l'Egypte et des Emirats arabes unis et d'un appui au moins politique, notamment des Etats-Unis et de la Russie. La France a été accusée de le privilégier, ce dont elle se défend."



En Algérie, la position de Sabri Boukadoum est partagée par Lakhdar Bouregaa, vétéran respecté de la guerre d'indépendance et figure du mouvement populaire de contestation (Hirak), remis en liberté le 2 janvier après six mois de détention provisoire. Cité par le site de la chaîne privée Dzaïr, il a dénoncé "l’interventionnisme du président turc Recep Tayyip Erdogan" qu’il estime "être aux portes de l’Algérie". A ses yeux, ce dernier serait "un allié d’Israël".



L'influence croissante de la Turquie en Méditerranée orientale