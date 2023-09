Inondations en Libye : l’hôpital de campagne français bientôt sur pied

Durée de la vidéo : 1 min

Le point sur le situation en Libye avec le journaliste Ben Barnier, en duplex du pays ce samedi 16 septembre.

L'hôpital de campagne français a du mal à s’installer dans l’est de la Libye. “Le troisième avion militaire français a enfin pu se poser sur le sol libyen. C'est cet élément qu’attendait la délégation française pour pouvoir progresser. Pour l’instant, cet avion doit encore rejoindre la base aérienne dans laquelle je me trouve, et enfin rejoindre la zone de Derna, la zone la plus sinistrée”, détaille Ben Barnier, samedi 16 septembre.

Situation critique à Derna

“Sur place, la situation est extrêmement critique. On a dépassé le seuil des 10 000 personnes tuées par le cyclone Daniel. Et on parle de plusieurs milliers de blessés. Les Libyens avec qui j’ai pu échanger attendent avec impatience la concrétisation de cet hôpital de campagne. Ils craignent des contaminations, le choléra avec la présence de nombreuses dépouilles”, conclut le journaliste.