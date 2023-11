Liberia : le président sortant George Weah concède sa défaite face à l'opposant Joseph Boakai

Joseph Boakai bénéficiait d'un peu plus de 28 000 voix d'avance après que quelque 1,6 million de bulletins ont été dépouillés. Son adversaire, contre lequel il prend sa revanche, l'a d'ores-et-déjà félicité pour sa victoire.

C'est un scrutin dont l'issue rompt avec les coups d'Etat survenus ces derniers mois en Afrique de l'Ouest. Le président sortant du Liberia, George Weah, a concédé, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre, sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai. Ce dernier prend pour six ans la tête de ce pays anglophone d'environ cinq millions d'habitants, l'un des plus pauvres du monde.

Joseph Boakai bénéficiait d'un peu plus de 28 000 voix d'avance après que quelque 1,6 million de bulletins ont été dépouillés. Les résultats publiés vendredi par la commission électorale, après des votes dans plus de 99% des bureaux, donnaient 50,89% à Joseph Boakai, 78 ans, et 49,11% à George Weah. Il prend sa revanche contre celui qui l'avait largement battu au second tour en 2017 avec plus de 61% des voix, mais auquel ses détracteurs reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses de combattre la pauvreté et la corruption.

"Une avance que nous ne pouvons rattraper"

"Ce soir, le CDC a perdu l'élection mais le Liberia a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite", a déclaré George Weah, à propos de son parti, dans un discours sur la radio publique. "Les résultats annoncés ce soir, bien que non finaux, indiquent que Joseph Boakai a une avance que nous ne pouvons rattraper. J'ai parlé au président élu Joseph Boakai pour le féliciter pour sa victoire", a ajouté cet homme, élu en 2017, ancienne gloire du foot.

Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes mardi et la participation a dépassé les 65% selon les chiffres publiés sur le site de la commission électorale. Des dizaines de partisans de Joseph Boakai ont célébré sa victoire vendredi, en dansant devant l'un des bureaux de son parti dans le quartier de Fiama à Monrovia, a constaté une correspondante de l'AFP.