Deux photographes, Benjamin Schmuck et Elliott Verdier, présentent leurs travaux sur l’Afrique au festival Circulation(s)

Circulation(s) est un tremplin pour les jeunes photographes. En 2021, sa 11e édition présente 33 artistes de 12 nationalités différentes.

Circulation(s), festival dédié à la jeune photographie européenne, a lieu au CENTQUATRE-PARIS jusqu’au 2 mai 2021. Si en raison du Covid et des mesures gouvernementales l’événement n’est pas actuellement ouvert au public, une visite virtuelle via une vidéo est proposée sur le site.

Benjamin Schmuck propose Lever les sages, un reportage réalisé entre 2019-2020 sur les masques et les costumes vaudous au Bénin. Questionner la représentation de la mort et de la mémoire clanique est l’enjeu de cette série.

Avec Reaching for Dawn, Elliott Verdier propose une œuvre photographique et sonore sur la guerre civile (1989-2003) au Liberia. Avec ce travail, il explore les mécanismes de la résilience et les invisibles ressorts du traumatisme psychique de la guerre.