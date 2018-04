Le roi du Swaziland renomme son pays "eSwatini"

a expliqué ce changement d'appellation par le fait que le nom "Swaziland" semait la confusion à l'étranger, où il était selon lui souvent confondu avec celui de "Switzerland", la Suisse.

Ne l'appelez plus Swaziland. Le roi Mswati, le dernier monarque absolu d'Afrique, a annoncé, jeudi 19 avril, avoir changé le nom de son pays, qui s'appellera désormais "eSwatini". Le monarque a officialisé ce nouveau nom à l'occasion des cérémonies de son 50e anniversaire et du 50e anniversaire de l'indépendance du Swaziland, ancienne petite colonie britannique enclavée entre l'Afrique du Sud et le Mozambique.

Le roi avait déjà utilisé à plusieurs reprises ces dernières années le nom "eSwatini", qui signifie "le pays des Swazis" dans la langue locale, y compris lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU en 2017. Mswati III a expliqué ce changement d'appellation par le fait que le nom "Swaziland" semait la confusion à l'étranger, où il était selon lui souvent confondu avec celui de "Switzerland", la Suisse.