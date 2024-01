Le Cameroun lance la première vaccination systématique au monde contre le paludisme

Une "étape historique", selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Cameroun a lancé, lundi 22 janvier, la première campagne de vaccination systématique et à grande échelle au monde contre le paludisme. Plus de 300 000 doses du vaccin antipaludique RTS,S du groupe pharmaceutique britannique GSK, le premier à avoir été validé et recommandé par l'OMS, avaient été livrés au Cameroun le 21 novembre. Il a fallu deux mois pour organiser le début de cette campagne durant laquelle l'injection antipaludique est proposée gratuitement, selon le gouvernement, et systématiquement à tous les enfants de moins de six mois, en même temps que les autres vaccins classiques.

Transmis à l'être humain par les piqûres de certains types de moustiques, le paludisme, également appelé malaria, tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95% en Afrique, selon l'OMS. Le RTS,S a été testé depuis 2019 dans des "programmes pilotes" dans trois pays africains, le Kenya, le Ghana et le Malawi. L'administration du vaccin avait "entraîné une baisse spectaculaire de 13% de la mortalité, toutes causes confondues, chez les enfants en âge de recevoir le vaccin, ainsi qu'une réduction substantielle des formes graves du paludisme et des hospitalisations", selon l'Organisation mondiale de la santé.