Un projet de crèche au Parlement kényan relancé grâce aux déboires de la députée Zuleikha Hassan

La députée Zuleikha Juma Hassan est devenue un symbole dans son pays, celui de toutes ces Kényanes qui se battent pour allier carrière et maternité. Le 7 août 2019, elle avait été priée de quitter l'hémicycle parce qu'elle s'y était présentée avec son bébé qu'elle allaite.

Le traitement infligé à Zuleikha Hassan à l'Assemblée natiolale a fait le tour du monde et suscité beaucoup d'indignation, notamment parmi ses collègues. D'autant que l'incident s'est produit pendant la Semaine mondiale de l'allaitement maternel.

Grâce à elle, le Parlement kényan semble aujourd'hui se pencher plus sérieusement sur un projet de crèche. "Depuis hier, a-t-elle écrit sur son compte Twitter le 8 août 2019 photos à l'appui, le Parlement a commencé à travailler sur la crèche. Ce n'est pas tout à fait adéquat. Mais c'est un début."

Thank you all for your support. From yesterday Parliament started working on the crèche. It’s not exactly conducive, but it’s a good start. #breastfeeding #Kenya #Parliament @lawsocietykenya @NGECKenya @BBCWorld @CNN @CNNAfrica @mwachondahuey @EstherPassaris @MarthaKarua pic.twitter.com/HgkR5DIsU9

Un autre tweet publié, le même jour, par le compte de l'Assemblée montre la députée en train de visiter un espace apparemment neuf alors que l'institution avait laissé entendre qu'elle disposait déjà d'un tel lieu pour les mères.

The Kwale Woman Representative Hon. Zuleikha Hassan checks out items at the crèche facility within the precincts of Parliament, this morning. The Parliamentary Service Commission established the facility to cater for Members and staff following a resolution of the House. pic.twitter.com/7kGobhZJhp