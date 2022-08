Sécheresse : la Corne de l'Afrique se prépare à une 5e saison des pluies difficile

Toutes les organisations internationales ont lancé des appels d'alerte depuis le début de l'année. La menace se précise. La Corne de l'Afrique, où le risque d'une famine grandit en raison d'une sécheresse historique, se prépare à une cinquième saison des pluies consécutive ratée, indique l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU. "Les agences humanitaires vous ont beaucoup parlé de la terrible sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique. Malheureusement, vous allez en entendre parler encore plus dans les semaines et les mois à venir, car la sécheresse va se poursuivre", a déclaré une porte-parole de l'OMM, Clare Nullis. Le Forum sur les perspectives climatiques pour la région de la Corne de l'Afrique, qui rassemble notamment des climatologues et des organisations humanitaires, s'est réuni ces derniers jours, et a publié ses prévisions pour la saison des pluies d'octobre à décembre.

Greater #HornofAfrica is bracing for a 5th consecutive failed rainy season, worsening the crisis impacting millions of people.

Ethiopia, Kenya, and Somalia expected to get much below normal rainfall, says WMO regional climate centre @icpac_igad.

⤵️https://t.co/j1ZxBsTg2D pic.twitter.com/yVdlGevvKW — World Meteorological Organization (@WMO) August 25, 2022

Précipitations insuffisantes

Les prévisions montrent de fortes probabilités de conditions plus sèches que la moyenne dans la plupart des régions de la Corne de l'Afrique, a indiqué Clare Nullis, faisant de cette saison des pluies la 5e consécutive ratée. "En particulier, les régions touchées par la sécheresse en Éthiopie, au Kenya et en Somalie devrait recevoir des précipitations insuffisantes jusqu'à la fin de l'année", a-t-elle ajouté. La saison des pluies d'octobre à décembre dans les parties équatoriales de la Corne de l'Afrique contribue jusqu'à 70% des précipitations totales annuelles, en particulier dans l'est du Kenya.

Le PAM a considérablement intensifié l'aide alimentaire et nutritionnelle vitale qu'il fournit en #Somalie



Depuis 2008, il y a eu une sécheresse chaque année. Aujourd'hui, le risque de #famine plane à nouveau sur le pays.



Des familles témoignent https://t.co/O88ztWCBla pic.twitter.com/NyBeV2qznt — PAM (WFP in French) (@WFP_FR) August 22, 2022

22 millions de personnes menacées par la faim

Début 2022, le Programme alimentaire mondial (PAM) a appelé à la mobilisation de fonds pour venir en aide aux 13 millions de personnes alors menacées par la faim dans la Corne de l'Afrique. Et le 19 août, l'organisation a indiqué qu'au moins 22 millions de personnes seraient menacées par la faim d'ici septembre. Depuis plusieurs mois, les organisations humanitaires multiplient les alertes sur la dégradation de la situation dans la Corne de l'Afrique, qui fait craindre un drame similaire à celui de 2011, la dernière famine qui avait fait 260.000 morts en Somalie.

Dans un communiqué, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné qu'"en agissant maintenant, nous pouvons sauver des millions de vies". Selon l'OMS, 700 000 personnes sont déjà menacées par la famine dans certaines régions d'Ethiopie, de Somalie et du Soudan du Sud.