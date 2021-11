Le chant des Samburus résonne aux premières lueurs du jour. Ces bergers du nord du Kenya se sont reconvertis en gardiens d'éléphanteaux. "On les nourrit toutes les trois heures, quatre fois durant la nuit, et quatre fois durant la journée, raconte un berger, qui travaille au sanctuaire Reteti, situé dans le nord du pays. n les aime, je ne peux même pas vous dire à quel point", poursuit-il. Une relation forte s'est tissée, alors qu'autrefois, les Samburus chassaient et tuaient les éléphants. Ils ont désormais choisi de les aider et de prendre soin des plus faibles.

Des histoires douloureuses

Ce sanctuaire, ouvert en 2016, accueille des éléphanteaux orphelins venus de toute la région. Il est entièrement géré par la communauté locale. Plusieurs fois par jour, les plus petits sont emmenés à quelques centaines de mètres du camp, afin qu'ils puissent se nourrir par eux-mêmes et apprendre à vivre dans la nature. Ces éléphants sont aussi des rescapés. Chacun d'entre eux a une histoire douloureuse. "Certains ont eu leur mère tuée, certains sont tombés dans un puits, d'autres ont été abandonnés par leur mère, affaiblie par la sécheresse", explique Thomas Lolpusike, gardien du sanctuaire Reteti.