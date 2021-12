Kenya : plongée au cœur de l’archipel de Lamu

Cela fait près de 700 ans que la vieille ville de Lamu, au Kenya, rayonne. Cité la plus ancienne du peuple Swahili, elle est aussi celle qui est la mieux conservée, figée dans une époque qui n’est plus. En arpentant ses ruelles à dos d’âne, le visiteur remonte le temps. "On utilise les ânes à la fois pour les marchandises et les personnes", explique un guide. Au total, 6 000 ânes vivent à Lamu, presque autant que le nombre d’habitants.

Paysage de carte postale peu connu

"Chaque peuple passé par Lamu a un peu laissé de son empreinte", explique le guide, au détour d’une ruelle dans laquelle se trouve la plus vieille maison en pierre. À quelques pas de vieille ville, Lamu arbore également un aspect plus glamour. Mick Jagger, Barack Obama… L’archipel attire de grandes fortunes. Un paysage de carte postale pourtant assez méconnu alors que la vieille ville est inscrite depuis vingt ans au patrimoine mondial de l’Unesco.